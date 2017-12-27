给宝贝喂药，你又双叒做错啦！

宝贝生病了，自然需要吃药。不过，在给宝贝喂药时，很多家长都会犯错，接下来就给大家一一盘点：

1.服药时间过长

有的家长在得知宝宝生病后会立即给孩子吃药，一连吃几天，然而宝宝病情也不见好转。这种做法显然是不科学，家长应立即停止吃药，并带宝宝去医院，否则将会延误宝宝治疗最佳时间或是导致病情恶化。

2.不遵照指示给宝宝喂药

有些糖浆类的药物服用前需均匀摇晃；有些碱性药物不能与果汁一起服用，因为果汁会降低药物的功效；有些药物则不能与牛奶一起服用。家长在给宝宝吃药之前最好先看看服药原则，这样才不会影响疗效。

3.随意改变宝宝药量

为了让宝宝赶快好起来，有的家长会随意增加宝宝服药量，但这样只会进一步伤害宝宝健康，还有些家长则因为宝宝吃药没有效果，而频繁给宝宝换药，要知道频繁更换药物，只会加重孩子身体负担，让宝贝难以恢复健康。

4.欺骗宝宝说药就像糖果

有些家长喜欢跟宝宝说，吃药就跟吃糖果一样，天真的宝宝在听到之后会立即吃下去。殊不知，家长的这个谎言会让宝宝以为药就跟糖果一样，可以随便吃。

5.盲目使用退烧药

宝宝发热之后，有些家长会立即给宝贝用退烧药。但是你知道吗？刚刚出生的婴儿因为体温调节功能还不完善，受到外界影响，很容易出现发热情况，倘若父母认为这是发烧情况，盲目用药，反而会伤害孩子的身体。建议孩子发热，家长采取护理降温的方式给宝宝退烧，比如多给宝宝喝水或是使用浓度不超过30%的酒精擦洗颈部及手脚掌心。高烧不退的宝宝则要及时送医，遵循医生嘱咐给宝宝服用药物。

6.给宝宝干吞药片

有些家长会让宝宝直接吞下药片，虽然药片是吞下去了，但也伤害到了宝宝消化道粘膜。所以要给宝宝喝水服用药物。如果宝宝不会，家长要多花心思教导，如果实在不行，家长可以将药片弄成小片。

7.擅自分享处方药

有的家长见宝宝生病症状与之前类似，就会给宝贝服用处方药，但是这样有可能会伤害到孩子健康。要知道虽然症状一样，病因却有可能不同。所以最好先让医生诊断，告诉医生你所持的药品，让医生判断是否该继续服用。

8.捏住宝宝鼻子强行喂药

有些宝宝不喜欢吃药，尤其是苦药，家长只能捏住宝宝鼻子强行灌下去。但这么做往往会呛到宝宝，甚至导致宝宝窒息，万万不可取！

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