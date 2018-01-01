孕期别太懒，是时候来场运动了！

怀孕后，很多女性都会变得小心翼翼，但是想要生产顺利，就得做一些助产运动。不过，在运动时，下面这几件事要格外注意：

运动环境要好

运动的时候，一定要注意环境，因为优美的环境对孩子的健康发育是有着很大作用。如果孕妈妈选择在家里运动的话，最好在温度适宜的情况下，把窗户打开，保持空气流通。

注意安全

孕妈妈要谨记，自己现在身体很特殊，要时刻谨记自己是孕妇的身份。所以，在运动的时候也要提高安全意识，不要做危险的动作。在运动的过程中，建议有丈夫或者其他亲朋好友的陪伴。

场所要安静

孕妈妈因为身体的特殊性，运动场所最好不要选择人多的地方，否则容易出现意外。另外，运动场所建议安静为好，噪音过大容易影响到胎儿健康发育。

要循序渐进

孕妈妈因为身体的原因，是不能做运动量特别大的运动。孕妈妈在最初的时候最好选择像散步、孕期瑜伽等轻量的运动，身体允许的情况下，可以逐渐增加强度。但是孕妈妈如果觉得累，就不要强迫自己，否则的话会伤害到自身以及胎儿，建议每天运动一小时就可以了。另外，一定要坚持，万万不可“三天打鱼，两天晒网”。

接受专业的指导

想要安全科学有效地锻炼，其实可以找私教进行接受专业的指导，或者可以参加一些孕期运动培训班。

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