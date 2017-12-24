胎宝一到晚上就自high，怎回事？

怀孕是一件非常幸福的过程，一般来说，女性在怀孕四个月的时候就能够感受到胎动了，而且在七个月以后胎动会愈发地频繁和明显，此外，有很多妈妈发现，在晚上的时候，胎动非常明显，这到底是怎么一回事？

充足的营养让孩子玩得更起劲

孕妈妈吃完晚饭之后，体内有充足的营养成分，让胎宝宝吸收充分，这样的话胎就更有动力以及精力去“玩耍”。

孕妈轻松愉悦的心情

晚上睡觉之前，很多孕妈都会冲澡，而冲澡的好处就是会让孕妈整个人变得很放松、自在，这种情绪的感染也同样会带给宝宝，也会使孩子开心，快乐，让宝宝也变得精神起来，所以，大晚上宝宝会胎动很频繁。

晚上的交流让宝宝兴奋

准爸爸和准妈妈在辛苦工作了一天之后，晚上也少不了会嘘寒问暖，或者“挑逗”一下准妈妈肚子里的小宝宝。调查研究指出，如果爸爸妈妈和胎儿进行交流的话，胎儿也是有所感应的，而胎儿与爸爸妈妈的互动方式也就是胎动。

孕妈妈的敏感程度

孕妈妈敏感程度的不同也是影响孕妈妈对胎动的感受。到了夜间，万籁俱静，孕妈妈的敏感度大大提高了，所以在夜间更能够清楚地感受到胎儿的胎动。

小心！异常胎动不得小视

虽然胎动是胎儿与爸爸妈妈互动的方式之一，家长在欣喜之余，也要警惕异常胎动的发生。正常的胎动标准是什么呢？专家指出，正常的胎动频率是每小时胎动3~5次，如果家长发现胎动明与这该标准相差甚远的话，一定要提高警惕。要知道，如果胎动频率过低很有可能是因为胎儿缺氧造成的，所以孕妈妈最好及时赶往医院进行检查并接受治疗。

另外，孕妈妈务必要养成良好的生活作息，不要熬夜，拒绝过度劳累，这样才能保证胎儿的健康。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)