反应迟钝？健忘？小家伙可能营养不良

想要知道孩子发育如何，大家平时应多留心。若是出现以下任何一种情况，那就表明孩子很可能营养不良了。

☛ 头围身高体重不达标

这3项指标是孩子体格生长发育是否正常的重要参考标准。如果孩子3岁前一直营养没有跟上，那么身高、体重或多或少滞后于同龄孩子。而头围也是一个重要标准，如果不在正常范围内，无论是偏大还是偏小都可能是疾病的信号。建议大家定期带孩子去医院体检，一旦发现其体格生长发育滞后，应及时在医生指导下调整他的饮食结构。

☛ 反应迟钝，健忘

孩子的日常饮食很重要，若存在营养不良问题会影响细胞的分裂率，造成神经调节功能失常，可导致运动和语言发育迟缓。

如果孩子出现这些情况，而且持续一段时间，那么大家要警惕他是否存在营养不良问题。

☛ 免疫力下降，经常生病

如果孩子体内缺乏锌、铁等微量元素，会影响体液和细胞免疫功能，使得宝宝容易感染生病，比如常得口角炎、感冒、毛囊性皮肤炎等。

有的孩子不是很喜欢吃肉、蛋这些食物，若是太挑可能会造成蛋白质摄入不够，容易引起感冒、牙龈发炎等。家长应设法让菜色丰富起来，把肉、蛋做得更容易入口、咀嚼。

☛ 老是便秘，还有口臭

还有一些孩子非常喜欢吃肉、甜食、油炸食物，反而是对蔬菜、水果没兴趣。孩子长时间这样摄入的纤维素必然不足，容易致使肠道蠕动变慢引起变慢。而粑粑在肠道内停留太久，会产生毒素引起口臭。

☛ 脾气暴躁、喜怒无常

很多时候，孩子情绪变化无常可能是缺乏维生素引起。若缺乏VB1，容易变得暴躁、喜怒无常；若缺乏VB6，可能会容易激动、疲倦、急躁；若缺乏VB12，可能会让孩子反应迟钝等。此时，孩子需要通过食物补充自身所需的维生素，比如富含VB1的粮谷类、豆类、酵母、白菜、芹菜等，富含VB6的动物肝脏、谷粒、肉、鱼、蛋、豆类及花生等。

提醒大家，如果发现孩子有营养不均衡情况，切勿一言不合就借助药物，建议先通过饮食调理来改善，若未果有必要再在医嘱下使用药物。

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