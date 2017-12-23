产后开奶难？那是因为你没用它呀

很多女性在生完孩子以后，都会有奶水不足或是开奶困难的情况，通常，乳腺不通畅、奶水分泌不足，涨奶引发奶结等等都是导致开奶困难的常见原因，让妈妈们苦不堪言。接下来，育姐就这一问题给大家出谋划策：

开奶神器助妈妈解决问题

产后开奶困难，新妈们可以试试用开奶神器——吸奶器来解决问题。吸奶器不仅能疏通乳腺还能促进乳汁分泌，解决新妈奶结之痛，预防乳腺疾病。现在市面上的吸奶器品牌有很多，种类也有很多，分电动与手动两种。电动的分单侧和双侧，手动的分按压式、橡皮球吸方式和针筒式。橡皮球吸方式的不建议宝妈们使用，因为它不易清洁干净，也会给宝妈乳头带来伤害。产妈在选择吸奶器时最好是能根据自己的实际情况来选择，这样比较安全。

母乳存放需注意这几点

1.储奶方式要正确

吸奶器吸出的母乳一般都是放在储奶袋里或是储奶瓶里面，这样既方便又卫生。有些宝妈喜欢用保鲜袋来储存母乳，但容易造成母乳受到污染。另外，因为母乳在冷冻之后体积会膨胀，所以在储奶时容器要留有一定的空隙。

2.储奶时间要严格控制好

一般常温（25-27摄氏度）下，母乳可以储存4小时左右的时间，在15-25摄氏度条件下可以储存8个小时左右，在2-4摄氏度下，母乳可以储存5天左右的时间。在零下18摄氏度以下，那么母乳将可以储存3个月。

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