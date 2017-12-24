过敏体质仙女必做的备孕功课

所谓的过敏体质就是比较容易有过敏反应的体质。有这类体质的人群患有过敏性疾病的几率很高，比如湿疹、荨麻疹或过敏性鼻炎或哮喘。所以，具有过敏体质的女性有怀孕计划或是已经怀孕了，就要更加注意。

1.谨慎服用抗过敏药物

有些症状较轻的过敏可以在一段时间后自愈，还有一些需要借助药物来治疗，“是药三分毒”，在怀孕和备孕期间服用药物更需要慎之又慎。那么，过敏体质的女性该怎么应对呢？

如果准妈妈在怀孕第三周到第三个月服用药物，对胎儿的伤害是非常大的，因为这段时期是胎儿器官发育的关键时期。所以，在这期间，如果准妈妈有较轻的过敏症状，就尽量不要采取药物治疗，当然如果医生允许的话，用外用药物擦拭患处的治疗方式也是可以的。对于那些需要长期服药的患有过敏性疾病的女性来说，在备孕的时候，就要咨询医生，判断药物的安全性，或在医生的帮助下减少用药剂量或是选择安全的药物。此外，尤其要注意不能擅自用药或停药，以免对母婴健康造成威胁。

如果女性在怀孕前已经服用某种药物，为安全起见，最好保留药物，咨询专业的医生，或是产检时提出来，让医生做更详细的检查，以免影响宝宝健康。

2.避免接触过敏原

如果过敏体质的人接触到过敏原，身体免疫系统会识别出来有害物质，并做出抵抗反应，体内的过敏介导细胞，出现过敏反应性疾病。比如鼻塞、气喘、风疹、皮肤红斑、流鼻涕等症状都是常见的过敏症状。

对于备孕或已孕的过敏体质女性来说，避免接触过敏原是最好的预防过敏的方法。像花粉、动物皮毛、灰尘、海鲜类水产品等都是常见的过敏原，过敏体质人群可尽量避免。同时，要注意环境的清洁，被褥、床单等用品要经常洗晒。

3.母乳喂养预防过敏

母乳是每个妈妈自身为宝宝“量身定制”的，它的营养成分最符合每个宝宝的营养需求。，因为母乳中含有能够提高宝宝免疫力的营养成分，所以母乳喂养可以降低宝宝患有过敏症的几率。所以，妈妈要尽量坚持母乳喂养。

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