紧抓6个关键期 培养最强大脑

在宝宝成长的过程中，爸爸妈妈们如果掌握住了孩子智商发育的黄金期，那么宝宝的智商将可以得到很好的提升，我们一起来看看有哪几个关键期：

1.宝宝5周左右

宝宝在生下来五周左右是智力发展的第一个黄金期。这个时候宝宝的身体器官都已经趋于成熟，他已经可以感知到周围的事，开始对周围的事情产生反应，比如在你逗他开心时，他会笑出来，又或者在他不舒服的时候，他会用大哭来表达自己的情绪，他开始观察自己所处的环境，并作出反应。

2.宝宝8周左右

在宝宝八周大的时候，宝宝会对周围的环境有更深刻的认识，比如他会发现他所处的环境是不断变化的，孩子看不见自己熟悉的环境，会感到恐惧。这种时候，妈妈们需要尽可能地多抱抱孩子，让孩子在妈妈的臂弯中度过这个陌生而又恐惧的时间。

3.宝宝12周左右

当宝宝已经发育到12周左右的时候，宝宝开始频繁做动作，也懂得如何更好地控制身体，他可以伸展他的手臂，动动他的腿，总之这个时期宝宝会对自己的身体产生很大的兴趣。同时，他发现了原来他也可以和别人交流，他会向妈妈笑，看到妈妈对自己有了反应，会笑得更大声更开心。嘴里还会发出一些模糊不清的音节，这是在学说话呢。

4.宝宝19周左右

宝宝19周大了，就到了探索期。宝宝在这个时候已经可以抓东西了，周围的东西他似乎都要拿到自己的身边来探索一番。这个时候，爸爸妈妈们可要小心，熊孩子特别喜欢将各种东西放到嘴里来探索。

5.宝宝26周左右

宝宝在这个时候已经比较大了，他知道了原来有些东西可以放在远处，也可以放在跟前，可以放在这里，也可以放在那里。同时他还有了“只要按下娃娃按钮，娃娃就会唱歌”等这样类似的因果关系。

6.宝宝37周左右

宝宝在37周的时候，就已经可以用成人那样的方法去思考了。比如，他知道，小猫会喵喵地叫，小狗会汪汪地叫，他已经具备了这种逻辑思维。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)