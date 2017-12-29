看完就get！宝宝面霜选购攻略

说到宝宝皮肤，一般都想到“滑”“嫩”，但其实宝宝的皮肤很脆弱，尤其是水分调节能力比较差，自身保护能力也弱。一转眼又到了寒冷干燥的冬季，这时候很多宝宝的皮肤就会悄悄亮起红灯。

在冬天这样的干冷季节，非常容易出现皮肤问题，比如起皮、开裂、起红疹等等。这时候家中备一款宝宝专用的保湿护肤品，就显得很有必要了。那么，宝宝润肤霜该怎么挑？小编列举了这几个方面供宝妈们参考，挑宝宝护肤品不再难哦！

看质地

不同质地的保湿用品效果也是有些差别的，并且它们所适合的季节、适用的部位也不相同，宝妈们必须要分清楚哦。

乳

一般乳状的护肤品含水量都比较高，质地比较稀薄。涂在皮肤上呈现一种透明感，水水润润的，一般适合春夏使用，有的不仅可以做面部护肤，还能用来做全身各部位的保湿工作。

霜

霜的质地相较于乳来说会厚重很多，涂抹皮肤之后，会在皮肤表层形成一层油脂锁住皮肤的水分，能高度有效地滋润皮肤，尤其适用于特别干燥的部位。这种质地的护肤品一般适合在秋冬使用，用来进行面部和身体干燥部位的护理工作。

油

油性的护肤品一般用于宝宝洗澡后的全身按摩，这类护肤品大多含有天然矿物油，质地较植物油来说清爽很多，而且保湿效果更好，能够预防宝宝皮肤的干裂。

看成分

许多宝妈在给宝宝挑选润肤霜的时候对其说明书上的一些专业名词不是很了解。其实，宝宝专用的护肤品都具有一个明显的特点，那就是成分简单，一般情况下是不会有许多深奥词语的。那么有哪些是宝宝护肤品中常见的添加成分呢？

甘油：

甘油的化学名叫丙三醇，是一种最普通的保湿剂。它具有很强的吸水性，可以吸取空气中的水份给皮肤保湿，也能将皮肤中的水份锁住，不让它流失。除此之外，它还作为一种溶剂以提升宝宝润肤霜的延展性。甘油性质温和，适用于各类肤质，安全性好，即使是使用在娇嫩的婴儿肌肤上也不容易引起敏感不适。

透明质酸：

透明质酸（玻尿酸）是皮肤和其它组织中广泛存在的天然生物分子，具有极好的保湿作用，在大多数润肤霜中被广泛使用。

它具有非常强的吸水能力，能吸收高过自身数倍的水分，使得弹力纤维及胶原蛋白处在充满水分的环境中，补水保湿的效果非常好。当它被抹于皮肤表面时，大分子透明质酸可在皮肤表面形成一层透气的薄膜，使宝宝皮肤光滑湿润，同时还可以阻隔外来细菌、灰尘、紫外线的侵入，保护皮肤免受侵害。

植物提取物：

除了保湿剂以外，一些天然的植物提取成分也能为宝宝肌肤提供温和的滋养。

常见的有保湿功效的植物提取物有牛油果油，这种天然基础植物油温和亲肤，能渗透吸收并软化角质，保湿皮肤的同时能让皮肤变得柔软有弹性。

选宝宝的润肤霜一定要看清成分表，在这里要提醒各位宝妈们，成分中如含有尼泊金酯类、异噻唑啉酮、咪唑烷基脲防腐剂，酒精、香精等产品，应该慎选。

闻气味

选择好一款产品时，一定要去拿试用装闻一下气味。一般来说，气味清新自然的产品刺激性也比较弱，反之，气味浓烈冲鼻的产品里面含有的香精等化学物质比较多，对于宝宝的皮肤是不利的。宝妈们在选择的时候一定要看清成分表里，是否含有香精、着色剂或珠光剂，一定要避开不能选择哦。

看容量

给宝宝用的护肤品常常要根据季节或者皮肤状况来调整，一般秋冬季节，保湿霜用得最多，但经常会出现冬季结束，保湿霜还没有用完的情况。有的宝妈想来年接着给宝宝用回以前的面霜，一定要记得留意一下产品本身的保质期。但这里小编还是建议，开封的护肤品最好在一年内用完。所以宝妈们在购买的时候要衡量使用量，千万不要贪图便宜，购买太多或者太大瓶的哦！

先试用

如果宝妈吃不准这款润肤霜适不适合自家宝宝，不妨在宝宝的手臂内侧或者耳根后面进行小面积的试用，测试是否有过敏反应。同时还能观察这款面霜涂抹时是否容易推开，在涂抹后是否有粘腻感，好的保湿霜一定是渗透性好，还能令肌肤饱满，并透出微微的水润光泽的。

除了要在护肤品上下功夫，妈妈们还要记得在饮食上面给宝宝多吃含维生素A和维生素B的食物；风大时尽量不要出门，避免宝宝的皮肤被风带走水分；还可以在房间里摆放一个加湿器，或者放一盆清水、晾湿毛巾来增加空气湿度。冬季干冷，做到这些，宝宝娇嫩皮肤，我们一起来守护哦！

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