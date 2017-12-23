做到这两点 新妈咪也能拥有窈窕身材

产妇在生完孩子之后，身材往往都会变样。很多妈妈曾尝试着恢复身材，但是效果总是不尽如意。其实，瘦身没有效果其实是妈妈们没有掌握好方法，接下来育姐就给大家出好招:

均衡饮食

在我国，产妇是要坐月子滴，在坐月子的这段时间，妈妈们要喝补汤，吃特别有营养的食物。生怕妈妈没有营养，分泌不出充足的奶水。其实妈妈们在哺乳期的时候根本不需要这样的大肆进补，因为大不的汤里往往含有大量胆固醇，过量服用反而对身体不利。倘若想分泌更多的乳汁，倒不如让孩子多多吮吸。要知道，泌乳素是妈妈们分泌乳汁的关键，而这其实是在宝宝吮吸妈妈的乳房时产生的。因此，建议哺乳期间还是要均衡饮食

进行适量的运动

除了饮食上要注意，妈妈们还要结合适量的运动。不过，新妈咪身体还是比较虚弱的，所以此时不能进行大量的、刺激性的运动。

运动对妈妈们来说是非常有好处，进行适量的运动可以放松妈妈的心情，舒缓一下疲惫的身躯。

另外，有人认为，处于哺乳期的妈妈是不能进行运动的，因为运动是会产生乳酸，会影响妈妈的乳汁，最终危害着孩子的身体。其实这种说法是错误的，大家不必在意。

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