怎么坐月子才科学？别听老人的！

生完宝宝后，很多中国妈妈都会坐月子，而不少人都相信老一辈的方法，认为不能洗澡洗头，不可以进行口腔清洁，但这样真的对么？随着时代的进步，我们应当辩证的对待这些方法，根据实际情况来进行调整：

1.不要急于喝催奶汤

许多长辈会急于让产妇喝催奶汤来保证母乳。但生完孩子后的几天，一昧地进补会造成涨奶，给妈妈身心带来不适，建议让宝宝先吮吸妈妈的乳房，促进奶水分泌。若奶水不足，在选择催奶汤。注意，催奶汤的选择要注意口味清淡，蛋汤、鱼汤是不错的选择。

2.注意口腔清洁

老一辈人会叮嘱妈妈坐月子期间不能刷牙，但这确是极其不注重口腔卫生的表现。妈妈在怀孕期间，就会因为维生素c摄入不足而使得牙龈极易出血，矿物质的缺少也会使得牙齿坚固性下降。在坐月子期间，如果还不注重口腔卫生，口腔内食物残留和细菌得以发生反应，产生龋齿、牙周病等口腔类疾病，严重的还会毁掉一口牙齿。口腔健康在于自我保护，想要保障口腔健康，每天要保证早晚两次刷牙，并且吃完饭后，要用温水漱口，避免食物残渣堆积。

3.多吃水果蔬菜

水果蔬菜中含有丰富的维生素和植物蛋白，对于刚刚生产完的妈妈身体恢复很有帮助。但要注意水果的选择，对于凉性的水果要避免，奇异果、木瓜、葡萄、山楂都是不错的选择。水果的食用时间控制在饭后，可以有效避免对肠胃的负担。另外从冰箱中取出的水果，不要急于食用，放置一会接近室温后，去洗净再进行食用，必要时可以加热。蔬菜中含有丰富的膳食纤维，对于排便很有好处，但对于一些没有进行高温消毒的凉拌菜，妈妈们要控制摄入量，避免对肠胃造成影响。

4.适当的运动

女性生完孩子的前几天，身体虚弱，气血不足，可以卧床休息。在后期恢复精神之后，不要过度休养，采取适当运动，对于身材体型的恢复有很大帮助，另外也可避免因为久坐而带来的腰酸背痛。

5.注重身体保暖

坐月子这段期间，妈妈正处于抵抗力低下的阶段，要避免着凉感冒，室温维持在25~26℃为宜。另外洗头洗澡过后，要吹干头发，穿长袖长裤，夜间不要过度贪凉，要做好保温措施。

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