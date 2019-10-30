近几年万圣节家长都很拼啊，但要糖果这事要注意了

这几年的万圣节，大家都热火朝天的过，特别是小朋友们。很多幼儿园、家庭都组织了相关活动，非常热闹，大家伙各个都是戏精。

一位济南宝妈根据幼儿园老师要求给儿子准备了一个大南瓜，非常与众不同。

其实，也没毛病，似不似？

还有这位爆红的“无脸男”小朋友萌萌，第二年COS再升级。

之后她的新造型是《死亡笔记》中的死神硫克！

然后，自然又吓哭了不少小伙伴。

当然啦，也有些小朋友应见怪不怪。嗯，想要锻炼胆量，可以去找萌萌去。

还有呢，就没那么愉快了。一网友爆料，在万圣夜目击几个家长带着孩子组团到便利店讨糖果，还是直接上手从货架上拿的那种……最后店员无奈买单。

神马，去超市讨糖？！还不付钱？！这操作一般人可不敢想。

来来来，再看看具体爆料：

万万没想到，“不给糖就捣蛋”还能这么玩！

看被爆照片，小朋友貌似都玩的挺开心，而家长忙着拍照呢~

据爆料者称，店员阻止无效后，最后只能自己买单。不知道便利店一个夜班多少钱，心疼这位店员！

此事一传出，网上一片哗然。网友们纷纷表示理解无能，有人直言这算打劫。

也有网友表示“理解”，因为熊孩子当家长了嘛~

还有网友还出谋划策起来，建议这些家长可以试试“新玩法”。

快看，这才是示范性玩法，请参考：

那么，事情真相是什么样呢？

爆料网友说了后续，店员大概给12个孩子拿的糖果买单，但便利店不愿接受采访。

之后，便利店总部公关部门回应此事，称“万圣节想让小朋友开心下，店员主动购买的，希望大家不要再传谣”。

所以事情就是这样子。但最后还是要多说两句，首先是万圣节的活动记得妥善安排好；再来，小朋友的模仿能力很强，家长们一定要注意言传身教，给他们做正确的示范哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)