战斗民族的带娃方式，看了绝对吓掉下巴！太刺激了！~

众所周知，俄罗斯民风彪悍，那里的人经常会做出各种吓人的事情，为此也被戏称为战斗民族。就比如去年冬天北京严重雾霾，大部分航班都取消了飞行，只有俄罗斯的飞机坚持降落，最关键的是只延误了6分钟。

连飞机都这么任性，俄罗斯人自然是不同凡响：

他们力大如牛，可以和熊摔跤；

普京大帝甚至可以骑着熊，肆意驰骋！~

然而真正让人惊讶的是，他们不仅对自己非常“残忍”，在照顾孩子这件事情上，也非常疯狂。

比如下面这个雪地宝宝操（这是自己瞎掰的名字），据说可以强壮孩子肌肉，提高抵抗力……

大冬天里暖洋洋，爸爸妈妈带你飞！~

再来几次大回环，呦呦切个闹，一圈结束再一圈！

接下来是倒挂金钩，转体720°，头晕不晕啊？

然后是发射运动，123，走你~

这是在干嘛，将身体折成圈是第一次看到。

热身结束，下水吧！没记错的话，这似乎是大雪天吧！

不得不说，战斗民族的每个人都有强大的体魄，大雪天光着膀子也不怕。不过为了这个好体质，宝宝们却要受罪了。

你以为这个雪天宝宝操已经是极限了？并不是，战斗民族在育儿这件事情上，比你想象的更随便：

这位爸爸，你是不是忘记了，有个宝宝在你后面？

塑料袋这样套在头上，真的不怕窒息问题吗？

孩子：我在哪？我是谁？我在干什么？

饭后一支烟，生活赛神仙！可是爸爸，我还是个宝宝啊！~

这样拉比较方便！可是你为什么不系在自行车上呢？

“爸爸，我想喂它吃东西！”“好哒！~”

看看孩子的眼神：“妈妈，你坐的是我的车！”

孩子跑来跑去好危险，那就把它挂起来吧，多安全！

爸比，游戏好玩吗！~

猫主子需要一个座驾，来儿子趴下来！~

莫名心疼俄罗斯的宝宝，能活着长大真的太！不！容！易！了！

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