战斗民族的带娃方式，看了绝对吓掉下巴！太刺激了！~
众所周知，俄罗斯民风彪悍，那里的人经常会做出各种吓人的事情，为此也被戏称为战斗民族。就比如去年冬天北京严重雾霾，大部分航班都取消了飞行，只有俄罗斯的飞机坚持降落，最关键的是只延误了6分钟。
连飞机都这么任性，俄罗斯人自然是不同凡响：
他们力大如牛，可以和熊摔跤；
普京大帝甚至可以骑着熊，肆意驰骋！~
然而真正让人惊讶的是，他们不仅对自己非常“残忍”，在照顾孩子这件事情上，也非常疯狂。
比如下面这个雪地宝宝操（这是自己瞎掰的名字），据说可以强壮孩子肌肉，提高抵抗力……
大冬天里暖洋洋，爸爸妈妈带你飞！~
再来几次大回环，呦呦切个闹，一圈结束再一圈！
接下来是倒挂金钩，转体720°，头晕不晕啊？
然后是发射运动，123，走你~
这是在干嘛，将身体折成圈是第一次看到。
热身结束，下水吧！没记错的话，这似乎是大雪天吧！
不得不说，战斗民族的每个人都有强大的体魄，大雪天光着膀子也不怕。不过为了这个好体质，宝宝们却要受罪了。
你以为这个雪天宝宝操已经是极限了？并不是，战斗民族在育儿这件事情上，比你想象的更随便：
这位爸爸，你是不是忘记了，有个宝宝在你后面？
塑料袋这样套在头上，真的不怕窒息问题吗？
孩子：我在哪？我是谁？我在干什么？
饭后一支烟，生活赛神仙！可是爸爸，我还是个宝宝啊！~
这样拉比较方便！可是你为什么不系在自行车上呢？
“爸爸，我想喂它吃东西！”“好哒！~”
看看孩子的眼神：“妈妈，你坐的是我的车！”
孩子跑来跑去好危险，那就把它挂起来吧，多安全！
爸比，游戏好玩吗！~
猫主子需要一个座驾，来儿子趴下来！~
莫名心疼俄罗斯的宝宝，能活着长大真的太！不！容！易！了！
(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)